Calano le donne elette nelle Marche, in consiglio il 20%

Sei consigliere su trenta, nella scorsa legislatura erano 10

Una donna su cinque. Il Consiglio regionale delle Marche dei prossimi cinque anni sarà principalmente maschile. Salvo possibili modifiche - una su tutte la decisione del candidato dem Matteo Ricci di restare all'europarlamento - sui 30 consiglieri che siederanno sugli scranni di Palazzo Leopardi saranno sei le donne, il 20% del totale.

Tre in maggioranza: Silvia Luconi e Francesca Pantaloni per Fratelli d'Italia e Jessica Marcozzi per Forza Italia. Tre all'opposizione: Micaela Vitri (riconfermata) e l'ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli per il Pd e Marta Ruggeri (riconfermata) per il M5s.

Rispetto alla precedente legislatura, quando erano dieci su 30, diminuisce la quota femminile. Un calo che porta le Marche tra le Regioni con il minor numero di consigliere.

