Calamità naturali, Stato a rischio collasso, dice Musumeci

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, afferma che non è possibile che lo Stato vada in collasso tra qualche anno, senza che ci sia una partecipazione da parte del privato di fronte alle calamità naturali. Parlando al Congresso Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, Musumeci sottolinea la necessità di introdurre in Italia una cultura delle assicurazioni obbligatorie per i rischi naturali, come avviene in altre parti d'Europa. Inoltre, il Ministro annuncia che da domani si farà carico di un incontro a Roma per predisporre un disegno di legge sul rischio sismico, al quale deve essere legata una considerazione generale legata al coinvolgimento culturale e morale dei cittadini. Musumeci afferma che, negli ultimi 60-70 anni, non è mancato il denaro, ma è mancata la programmazione, la visione e la volontà di considerare la sicurezza del territorio una priorità. Per questo, il Ministro rivendica tutta la volontà di cambiare metodo e cambiare passo, sapendo che incontrerà difficoltà anche all'interno del Parlamento e di qualche forza politica, poiché gli obiettivi particolarmente impegnativi vanno raggiunti con grande sacrificio.