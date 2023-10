Calabria, una squadra da Campioni, 3-0 non può essere una sconfitta

Dobbiamo comprendere la situazione, ultimamente abbiamo subito troppi gol contro le grandi squadre e abbiamo segnato poche reti. Dobbiamo essere più intensi, più attenti in fase difensiva e più disposti a fare uno sforzo in più. Intervistato 'a caldo' da Sky Sport al termine di Paris SG-Milan, il capitano dei rossoneri Davide Calabria esprime tutta la sua delusione per la sconfitta. "Loro sono forti, in avanti hanno un fenomeno vero (Mbappé ndr) - dice ancora Calabria -, ma il risultato ci fa arrabbiare perché una squadra come la nostra non può perdere 3-0".