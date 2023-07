Cala di oltre il 40% il prezzo del pellet da riscaldamento

Prezzi in calo di oltre il 40% per il pellet da riscaldamento. E' quanto rileva l'associazione italiana per le energie agro-forestali (Aiel) che ha effettuato gli ultimi controllo lo scorso mese di aprile. Con un prezzo medio di 6,19 euro al sacco da 15 Kg il combustibile legnoso in granuli è tornato su livelli simili alla primavera del 2022. Appare dunque superata - secondo l'associazione - la fiammata estiva che aveva dato il via alla corsa dei prezzi facendo toccare i 10,5 euro nel settembre 2022 e i 9,2 nel gennaio 2023.