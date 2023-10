Cagliari ribalta Frosinone, da 0-3 a 4-3 nella Serie A

Incredibile in Serie A. Il Cagliari ha battuto il Frosinone 4-3 (0-3), nel match di mezzogiorno della decima giornata del campionato di Serie A, rimontando i ciociari che erano in vantaggio di tre gol. Per gli ospiti sono andati a segno Soulé (23' e 37') e Brescianini (49'). I sardi hanno segnato con Oristanio (72') e Makoumbou (76') e una doppietta di Pavoletti nel finale (94' e 96').