Europa, ultima fermata
21 set 2025
Cade dal tetto di un'auto in corsa per gioco, grave 23enne

È ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Civile di Brescia un 23enne della Valcamonica, rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un'auto in movimento durante una bravata con alcuni amici a Esine, nel Bresciano.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe viaggiato sdraiato sul tetto di una Panda guidata da un coetaneo. All'uscita da una rotonda l'accelerazione lo ha fatto precipitare sull'asfalto, dove è stato trovato incosciente attorno alle 5.30 del mattino.

Trasportato in elisoccorso in codice rosso, il ragazzo è ora in prognosi riservata.

Sul suo cellulare sarebbero stati rinvenuti dei video che immortalano la pericolosa sfida. Le indagini proseguono per accertare ruoli e responsabilità.

