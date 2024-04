E' caduto mentre stava lavorando, nel pomeriggio, da un edificio in ristrutturazione ed è morto. E' accaduto in un cantiere di Asola, centro del Mantovano in via Nazario Sauro. Il lavoratore - rende noto il 118 - aveva 55 anni. Dai primi accertamenti, è precipitato da un'altezza di circa 4 metri ed è deceduto all'istante.