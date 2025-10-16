Cade da 5 metri a Trieste, morto in ospedale l'operaio 21enne

E' morto nella notte in ospedale il giovane operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto a Trieste il 6 ottobre. Andrea Misson, originario di Paularo (Udine), era caduto da un'altezza di circa 5 metri mentre lavorava nel cantiere di una villa in Strada Costiera. Il 21enne, come riportano le versioni online de Il Piccolo e Messaggero Veneto, era dipendente di una ditta di costruzioni e nel pomeriggio del 6 ottobre era stato travolto da un tubo di colata del cemento, mentre stava operando su un'impalcatura. Una sezione del tubolare si era staccata improvvisamente - ricostruiscono i quotidiani - e aveva colpito il giovane facendolo cadere. Aveva subito un trauma toracico e addominale determinato dal colpo del tubo e anche un violento trauma cranico dovuto all'impatto con il pavimento sottostante. Il giovane era quindi stato portato in elicottero all'ospedale Cattinara di Trieste in condizioni critiche.