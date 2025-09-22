Venerdì 19 Settembre 2025

22 set 2025
Cadavere trovato in un sacco a Spoleto

Il cadavere di una persona non ancora identificata è stato trovato stasera all'interno di un sacco nei pressi della ferrovia nella zona di Spoleto. Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto successo.

Sembra che il sacco sia stato notato da un passante che ha dato l'allarme. Il corpo sarebbe stato sezionato ma non era sui binari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. Saranno ora gli accertamenti medico legali a stabilire l'identità e le cause della morte.

