Cadavere di una donna anziana trovato da un bagnino sulla spiaggia nel Catanese

Catania, 28 agosto 2025 – È giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna anziana sulla spiaggia di Mascali, nel Catanese. Si presume che la donna possa avere intorno ai 70 anni, ma al momento è ancora senza identità.

Il corpo è stato notato da un bagnino sull’arenile della frazione marinara di Fondachello. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé documenti e non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118, dopo essere stati allertati dall'assistente bagnanti. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione e il corpo è stato trasferito al Policlinico di Catania. Indagini sono in corso.