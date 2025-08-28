Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Sussidiarietà contro sussidi
28 ago 2025
Cadavere di una donna anziana trovato da un bagnino sulla spiaggia nel Catanese

Avrebbe intorno ai 70 anni, ma al momento è giallo sull’identità della persona recuperata a Mascali

Catania, 28 agosto 2025 – È giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna anziana sulla spiaggia di Mascali, nel Catanese. Si presume che la donna possa avere intorno ai 70 anni, ma al momento è ancora senza identità. 

Il corpo è stato notato da un bagnino sull’arenile della frazione marinara di Fondachello. La vittima, al momento del ritrovamento, non aveva con sé documenti e non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118, dopo essere stati allertati dall'assistente bagnanti. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione e il corpo è stato trasferito al Policlinico di Catania. Indagini sono in corso.

