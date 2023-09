Cadavere di donna brasiliana su Is Arenas, tragedia in spiaggia.

Un cadavere nella spiaggia di Is Arenas (Oristano), tra un campeggio e il mare. È stato ritrovato questa mattina all'alba: si tratta di una donna, secondo i primi accertamenti potrebbe essere una turista di origine brasiliana. Difficile per il momento ipotizzare le cause del decesso. Sul corpo qualche segno ancora difficile da interpretare: il cadavere restituito dalle acque potrebbe avere sbattuto contro degli scogli (magari qualche centinaio di metri vicino visto che la zona è sabbiosa) o qualche imbarcazione. Ma non si esclude per ora alcuna ipotesi. Sul posto i carabinieri: indagini in corso.