Cadavere di anziana ritrovato in garage a Scortichino: indagini per truffa e occultamento

Il corpo senza vita di una donna di novant'anni è stato ritrovato avvolto nel cellophane e nascosto in un garage di un'abitazione a Scortichino, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri che poi hanno avvisato la pm di turno, Sveva Insalata. È stato aperto un fascicolo d'indagine per occultamento di cadavere e truffa allo Stato. Il figlio, 54 anni, avrebbe spiegato di aver tenuto nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione di lei. Al vaglio anche la posizione di una seconda persona. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte e a stabilirne la data, pare gennaio.