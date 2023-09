Cadavere con piedi legati, bendato e appeso al guardrail

Un uomo con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità. I Carabinieri sono stati incaricati di condurre le indagini. Si è appreso che sul cadavere erano presenti segni di percosse e tagli. Il corpo era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi viaggiava in auto. A rinvenirlo sono stati i tecnici dell'Anas. Sul posto, oltre ai Carabinieri, ci sono anche i sanitari del 118, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. Pochi minuti fa è giunto sul posto il pm di turno e il medico legale, dunque a breve il cadavere potrebbe essere issato.