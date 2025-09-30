Caccia:Costa(5s),stop a una riforma che porta fucili in spiaggia

"Portare i fucili sulle spiagge e aprire all'abbattimento di specie protette come stambecco e sciacallo dorato non è gestione faunistica: è un arretramento civile, ambientale e di sicurezza. Chiedo alla maggioranza di fermarsi". A dirlo è il vicepresidente della Camera, Sergio Costa (M5s).

"Gli emendamenti al ddl caccia reintroducono attività venatorie in litorali e aree demaniali, estendono di fatto i periodi di sparo e indeboliscono pareri tecnico-scientifici e tutele durante nidificazione e migrazioni, in contrasto con l'art. 9 della Costituzione e con gli obblighi europei su habitat e specie - spiega la nota -. Non possiamo trasformare coste, dune e boschi in campi di tiro: servono controlli, prevenzione del bracconaggio e piani basati su scienza e sicurezza pubblica".

"Chiedo il ritiro degli emendamenti che liberalizzano le aree sensibili e toccano specie in protezione. Chiedo pieno rispetto dei pareri scientifici, delle priorità alla sicurezza dei cittadini e alla biodiversità. Il Parlamento dovrebbe lavorare per rafforzare la convivenza tra comunità e natura, non per eroderla", conclude Costa.