Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tiktok accordo Usa-CinaMatilda FerrariUcraina RussiaMiss Italia finaleMondiale volley 2025
Acquista il giornale
Ultima oraCaccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Caccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est

Caccia Gb faranno missioni su Polonia per Sentinella Est

Starmer, 'essenziali per scoraggiare le aggressioni'

Starmer, 'essenziali per scoraggiare le aggressioni'

Starmer, 'essenziali per scoraggiare le aggressioni'

Il Regno Unito ha annunciato che i caccia Typhoon della Raf effettueranno missioni di difesa aerea sulla Polonia nell'ambito dell'operazione Eastern Sentry (Sentinella dell'Est) a difesa dei confini orientali della Nato dopo le violazioni da parte dei droni russi. "Questi aerei non sono solo una dimostrazione di forza, ma sono essenziali per scoraggiare le aggressioni e proteggere lo spazio aereo" dell'Alleanza Atlantica, ha detto il premier britannico Keir Starmer. I Typhoon opereranno dalla base inglese di Coningsby, nel Lincolnshire, e saranno supportati da velivoli per il rifornimento in volo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraNato