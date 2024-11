Cabina di regia fa il punto sul Pnrr, spesi 59 miliardi

I dati 2024 sulla spesa complessiva delle risorse ottenute dal Pnrr ammontano a circa 59 miliardi di euro, in base ai dati in corso di aggiornamento, ed evidenziano un incremento di circa 17 miliardi di euro nel corso dei primi dieci mesi dell'anno, in un percorso di crescita costante che per il 2024 dovrebbe attestarsi a circa 22 miliardi di euro, in linea con le previsioni aggiornate di finanza pubblica. E' una delle indicazioni emerse nel corso della Cabina di regia sul Pnrr tenuta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo l'approvazione del pagamento della sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro.