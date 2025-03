Byd supera Tesla nel 2024 per ricavi: il colosso cinese delle e-car ha chiuso lo scorso anno ha abbattuto la soglia psicologica dei 100 miliardi di dollari sulla spinta dell'espansione all'estero. Il gruppo di Shenzhen, in una comunicazione alla Borsa, ha segnato ricavi per 777,1 miliardi di yuan (107,2 miliardi di dollari), più dei 97,7 miliardi registrati sempre lo scorso anno dal gruppo di Elon Musk.