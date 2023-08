Bus contro Comune Pozzuoli, denunciato il titolare della ditta

E' stato denunciato, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Pozzuoli, il titolare della ditta proprietaria del bus turistico che stamattina è stato lanciato contro la sede comunale di via Tito Livio. La Polizia di Stato e la Procura di Napoli contestano all'uomo i reati di danneggiamento e incendio. Rintracciato e interpellato dai poliziotti, subito dopo i fatti, il titolare della ditta di trasporto ha riferito ai poliziotti di essere all'oscuro dell'attentato e di essere stato vittima del furto del mezzo. I sistemi di video sorveglianza della zona hanno però ripreso in maniera particolareggiata l'accaduto: dalle immagini si nota nitidamente il conducente che facendo retromarcia sfonda il cancello all'ingresso. Poi, appena dopo essere sceso dal mezzo, viene immortalato mentre, con del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia, appicca l'incendio. Secondo quanto si è appreso il Comune di Pozzuoli ha recentemente rimesso in discussione, con un nuovo bando, l'appalto per il trasporto scolastico nella città flegrea.