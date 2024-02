Burkina, 'decine di morti' in un attacco a una moschea

Diverse decine di fedeli musulmani sono stati uccisi domenica in un "grave attacco" a una moschea di Natiaboani, nella parte orientale del Burkina Faso, nello stesso giorno di un altro attacco mortale contro i cattolici riuniti in una chiesa, secondo quanto ha appreso l'AFP da fonti di sicurezza e locali. "Persone armate hanno attaccato una moschea a Natiaboani intorno alle 5 del mattino (ora locale) di domenica, uccidendo diverse decine di persone", ha riferito una fonte della sicurezza. "Le vittime erano tutti musulmani, per lo più uomini che si erano riuniti nella moschea per pregare", ha detto un residente locale. Un'altra fonte locale ha spiegato che "i terroristi sono entrati in città nelle prime ore del mattino. Hanno circondato la moschea e sparato sui fedeli che si trovavano lì per la prima preghiera del giorno, molti dei quali sono stati uccisi, tra cui un importante leader religioso". "Anche gli elementi del distaccamento militare e i Volontari per la Difesa della Patria (VDP, ausiliari civili dell'esercito) sono stati presi di mira da questi gruppi", ha detto la stessa fonte.