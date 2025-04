Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia

"Non ho il potere di restituirlo agli Usa": lo ha detto il presidente del Salvador Nayib Bukele nello studio Ovale con Donald Trump, rispondendo ad una domanda sul caso di Kilmar Abrego Garcia, il salvadoregno che l'amministrazione Trump ha ammesso di aver deportato in Salvador per errore. Ne' Trump ne' il suo segretario di stato Marco Rubio, presente nello studio Ovale, hanno manifestato l'intenzione di chiedere la restituzione di Garcia.