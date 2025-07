Bufala su Brigitte uomo, querela dei Macron negli Usa

Il presidente francese, Emmanuel Macron e la moglie, Brigitte Macron, hanno sporto denuncia negli Stati Uniti per diffamazione contro una influencer americana, Candace Owens, per aver ampiamente rilanciato su alcuni video l'informazione secondo cui Brigitte Macron sarebbe "nata uomo". La clamorosa bufala, ricorrente sui social network dai tempi della prima elezione di Macron all'Eliseo, nel 2017, è impazzata soprattuto all'estero, a cominciare dagli Usa. Dal marzo 2024, Candance Owens l'ha fatta sua, dandole un risalto mondiale da gennaio scorso con una serie di video intitolati 'Becoming Brigitte' ('Diventare Brigitte'). La coppia presidenziale l'ha denunciata oggi per diffamazione dinanzi al tribunale del Delaware, nell'est degli Stati Uniti, reclamando un risarcimento ''esemplare'' da determinare durante il processo.