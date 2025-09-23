Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraBudapest, 'il voto su Salis legittima il terrorismo di sinistra'
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Budapest, 'il voto su Salis legittima il terrorismo di sinistra'

Budapest, 'il voto su Salis legittima il terrorismo di sinistra'

'Non ci arrenderemo. Criminale pericolosa, merita la galera'

'Non ci arrenderemo. Criminale pericolosa, merita la galera'

'Non ci arrenderemo. Criminale pericolosa, merita la galera'

"È incomprensibile e scandaloso che l'Eurocamera legittimi il terrorismo di estrema sinistra. Salis e i suoi si sono recati in Ungheria con l'obiettivo premeditato di picchiare a caso la gente per strada, per convinzione politica. Non è una questione politica, ma di terrorismo". Lo scrive sul X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. "I compagni di Bruxelles stanno facendo di tutto per farla sfuggire alle sue responsabilità. Difendendo la sua immunità, non solo giustificano un criminale, ma danno rifugio a un terrorista. Non dimenticheremo e non ci arrenderemo. E' una criminale pericolosa, merita di essere in galera"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaTerrorismo