Budapest, il posto di Salis è in prigione, non all'Eurocamera

"Grazie al voto odierno dei suoi compagni del Parlamento europeo, Ilaria Salis continua a essere protetta dalla giusta punizione che le spetta. Il suo posto è in prigione, non in Parlamento". Lo scrive in un tweet il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. "Non dimentichiamo chi è realmente Salis - aggiunge - una violenta attivista Antifa che è venuta in Ungheria per dare la caccia agli oppositori politici per le strade, armata di martello".