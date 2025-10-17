Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciTrump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Ultima oraBudapest, 'garantiremo ingresso di Putin nel Paese'
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Budapest, 'garantiremo ingresso di Putin nel Paese'

Budapest, 'garantiremo ingresso di Putin nel Paese'

'Questioni tecniche sul vertice ancora da decidere'

'Questioni tecniche sul vertice ancora da decidere'

'Questioni tecniche sul vertice ancora da decidere'

L'Ungheria garantirà che il presidente russo Vladimir Putin possa entrare nel Paese per il vertice con il presidente americano Donald Trump in programma a Budapest. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó in conferenza stampa. "Siamo pronti a creare le condizioni appropriate affinché i presidenti americano e russo possano tenere colloqui in condizioni di sicurezza e pace", ha spiegato il capo della diplomazia magiara. "Tutte le questioni tecniche, dal luogo alla tempistica, devono ancora essere decise - ha aggiunto - ma non appena la data sarà definitiva, forniremo ovviamente informazioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata