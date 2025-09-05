Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo NiñaTestamento ArmaniVariante StratusDuchessa di KentSinner oggi Us OpenLuna di sangue
Acquista il giornale
Ultima oraBudapest, altri Paesi Ue comprano petrolio russo in segreto
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Budapest, altri Paesi Ue comprano petrolio russo in segreto

Budapest, altri Paesi Ue comprano petrolio russo in segreto

L'accusa del ministro degli Esteri Szijjártó

L'accusa del ministro degli Esteri Szijjártó

L'accusa del ministro degli Esteri Szijjártó

"L'Ungheria acquista petrolio russo apertamente perché non ha altra scelta, mentre alcuni Paesi europei lo acquistano segretamente attraverso canali alternativi, perché è più economico". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, come riferito via X dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. Il ministro ha "messo in guardia contro l'ipocrisia di coloro che attaccano a gran voce l'Ungheria e la Slovacchia, ma importano silenziosamente lo stesso petrolio attraverso l'Asia", secondo Kovacs, mentre si è svolto in Danimarca il Consiglio informale dell'energia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata