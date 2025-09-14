Domenica 14 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Ultima ora
Bucarest, le azioni di Mosca nuova sfida per il Mar Nero
14 set 2025
14 set 2025
Bucarest, le azioni di Mosca nuova sfida per il Mar Nero

'Mancanza di rispetto per il diritto internazionale'

'Mancanza di rispetto per il diritto internazionale'

'Mancanza di rispetto per il diritto internazionale'

La Romania ha condannato con forza l'ingresso di un drone russo nel proprio spazio aereo affermando che le azioni di Mosca rappresentano una "nuova sfida" per la sicurezza del Mar Nero. Bucarest "condanna fermamente le azioni irresponsabili della Federazione Russa e sottolinea che esse rappresentano una nuova sfida alla sicurezza e alla stabilità regionale nell'area del Mar Nero", ha affermato il ministero della Difesa in una dichiarazione, aggiungendo che "tali incidenti dimostrano la mancanza di rispetto della Federazione Russa per il diritto internazionale".

