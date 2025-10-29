Martedì 28 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
Bucarest conferma,Usa ridurranno presenza fronte orientale
29 ott 2025
Bucarest conferma,Usa ridurranno presenza fronte orientale

Ministro: 'Sospesa rotazione in Europa di una brigata'

Ministro: 'Sospesa rotazione in Europa di una brigata'

Ministro: 'Sospesa rotazione in Europa di una brigata'

Gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che ridurranno parte delle loro truppe schierate sul fronte orientale dell'Europa: lo ha annunciato il ministero della Difesa rumeno in un comunicato. "La decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi paesi della Nato", ha precisato il ministero, sottolineando che circa 1.000 soldati americani rimarranno schierati sul suo territorio dopo questa rivalutazione.

