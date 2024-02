Btp Valore, tasso minimo 3,25% per 3 anni, al 4% dal quarto

Un tasso cedolare minimo garantito del 3,25% per il primo, secondo e terzo anno, che sale al 4% per il quarto, quinto e sesto anno. E' la serie dei tassi della terza emissione del Btp Valore, che avrà luogo da lunedì 26 febbraio a venerdì primo marzo (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata. Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al termine del collocamento - precisa il Mef - verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.