Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoCalendario scolasticoUcraina-RussiaSinner Alcaraz oggiNeonati morti Bolzano
Acquista il giornale
Ultima oraBruciati 343mila ettari negli incendi forestali in Spagna
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Bruciati 343mila ettari negli incendi forestali in Spagna

Bruciati 343mila ettari negli incendi forestali in Spagna

Un record per il paese secondo i dati dell'Effis

Un record per il paese secondo i dati dell'Effis

Un record per il paese secondo i dati dell'Effis

Oltre 343.862 ettari di vegetazione sono stati ridotti in cenere dall'ondata di incendi che dall'inizio dell'anno ha colpito la Spagna, una cifra record per il Paese tra quelle finora registrate nei rilevamenti dal Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali (Effis). E' quanto emerge dai dati odierni diffusi dall'organismo.

Finora il record di superficie forestale bruciata risaliva al 2022, quando arsero 306.555 ettari. Il dato più significativo è che in quell'anno il numero di ettari riguardava i danni provocati da 493 incendi, mentre i 343.000 ettari distrutti nel 2025 sono stati raggiunti con la metà dei roghi: 223.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente