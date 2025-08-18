Bruciati 343mila ettari negli incendi forestali in Spagna

Oltre 343.862 ettari di vegetazione sono stati ridotti in cenere dall'ondata di incendi che dall'inizio dell'anno ha colpito la Spagna, una cifra record per il Paese tra quelle finora registrate nei rilevamenti dal Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali (Effis). E' quanto emerge dai dati odierni diffusi dall'organismo.

Finora il record di superficie forestale bruciata risaliva al 2022, quando arsero 306.555 ettari. Il dato più significativo è che in quell'anno il numero di ettari riguardava i danni provocati da 493 incendi, mentre i 343.000 ettari distrutti nel 2025 sono stati raggiunti con la metà dei roghi: 223.