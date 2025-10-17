Brigitte Bardot dimessa dalla clinica dopo intervento chirurgico

Brigitte Bardot è rientata a casa, convalescente, dopo un lieve intervento chirurgico in una clinica di Tolone, nel sud della Francia: è quanto riferisce la segreteria dell'ex attrice citata dall'agenzia France Presse. L'icona del cinema d'Oltralpe è stata "brevemente ricoverata" nella clinica privata Saint-Jean di Tolone, porto francese affacciato sul Mediterraneo, per "sottoporsi ad un lieve intervento chirurgico che si è svolto in modo particolarmente soddisfacente" precisano le fonti, aggiungendo che BB "si sta ora risposando a casa, non risponderà ad alcuna sollecitazione e ringrazia tutti affinché rispettino la sua intimità e tranquilità".

Brigitte Bardot, 91 anni, tiene anche a "ringraziare tutti coloro che si sono interessati al suo stato di salute". Intende "rassicurarli" e "ringraziare l'equipe chirurgica nonché l'insieme del personale che ha vegliato alla sua riabilitazione".

Bardot, che ha lasciato il cinema negli anni Settanta per consacrarsi pienamente alla difesa degli animali, vive tra la sua leggendaria villa La Madrague, a Saint-Tropez e una seconda casa nascosta nella macchia, La Garrigue, con tanti animali e una cappella privata. Nel maggio scorso, intervistata da BFMTV, aveva detto di vivere "come una contadina", circondata da mucche, maiali, cani, gatti, il suo asino e anche un pony. Aveva aggiunto di non possedere "né telefono portatile, né computer".