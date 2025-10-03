Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Gaza, campo largo mutilato
3 ott 2025
Breve tregua dal maltempo, poi freddo e vento dalla Scandinavia

Nel weekend una perturbazione porterà anche neve ad alta quota

Una breve tregua dal maltempo, poi ancora freddo, pioggia, venti forti e pure nevicate in montagna. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento del tempo su parte dell'Italia previsto nel prossimo weekend a causa dell'arrivo di un fronte freddo in discesa dalla Penisola Scandinava. Prima, tuttavia, avremo due giorni di bel tempo: venerdì 3 e Sabato 4 Ottobre prevarrà il sole da Nord a Sud grazie a una rimonta dell'alta pressione. I venti però, piuttosto frizzanti dai quadranti settentrionali, manterranno basse le temperature, specie durante la notte e al primo mattino, sulle regioni del Centro Sud dove i valori termici si manterranno ben sotto le medie climatiche. La svolta perturbata arriverà tra la notte e le prime ore di domenica 5 ottobre. Una profonda area di bassa pressione localizzata sulla Penisola Scandinava convoglierà masse d'aria di origine polare verso l'Europa centro-meridionale, determinando un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sul bacino del Mediterraneo. Le correnti fredde e instabili attiveranno precipitazioni, anche intense, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali del Paese. Nella prima fase, le piogge interesseranno la Liguria (in particolare i settori centrali e di Levante), la Lombardia orientale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna. Poi, il maltempo si estenderà verso le regioni centrali e parte del Sud. Piogge e temporali, con forti raffiche di vento, coinvolgeranno così anche Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. Le temperature, previste sotto la media del periodo, porteranno condizioni favorevoli alla comparsa della neve sulle Alpi orientali a partire dai 2000 metri di quota, e oltre i 2200 metri lungo la dorsale appenninica, specie tra Abruzzo e Molise.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 3. Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: nubi sparse sulle Adriatiche, sole altrove e ancora vento. Al Sud: rovesci in Puglia e alta Sicilia, ventoso e fresco per il periodo.

Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e meno vento. Al Sud: sole e venti dai quadranti settentrionali.

Domenica 5. Al Nord: piogge mattutine al Nordest. Al Centro: temporali e vento. Al Sud: via via più instabile e piovoso.

TENDENZA: da lunedì 6 rimonta dell'alta pressione con più sole e temperature in deciso aumento.

