Brasile: San Paolo sotto choc, agente lancia un uomo da un ponte

Sta scandalizzando il Brasile un video in cui si vede un agente della polizia militare di San Paolo gettare un uomo da un ponte. Le immagini, diffuse dalla Tv Globo e diventate virali su tutti i social network, mostrano un poliziotto che trascina un uomo con una maglietta blu fino al bordo di un ponte, per poi buttarlo giù. Il fatto è avvenuto nelle prime ore di lunedì 2 dicembre. Gli agenti coinvolti (erano in quattro come si vede nel video) appartengono al 24° Battaglione di Polizia militare, con sede a Diadema, città di 400mila abitanti dell'hinterland paulista. La vittima, ferita alla testa ma sopravvissuta (l'altezza del ponte era di appena 3 metri), aveva forzato un blocco stradale e, dopo un inseguimento di due chilometri, era stato catturato nel quartiere Cidade Ademar, nella zona sud di San Paolo. Tredici agenti del battaglione sono stati subito allontanati dal pattugliamento in strada e assegnati a mansioni amministrative, ed è stata aperta un'inchiesta della polizia militare per indagare sul caso, definito "inaccettabile" dall'istituzione. Il governatore dello stato di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha affermato che un agente di polizia "che arriva a gettare una persona da un ponte è chiaramente inadatto a indossare quell'uniforme", promettendo un'indagine sul caso e punizioni severe.