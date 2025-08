Brasile, proteste pro-Bolsonaro dopo le sanzioni americane

Migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro sono scesi in piazza ieri in diverse città brasiliane in seguito all'annuncio di Washington di sovrattasse tariffarie contro il Paese sudamericano e di sanzioni contro il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, relatore del processo in cui l'ex presidente è imputato per tentativo di golpe.

A San Paolo, Rio de Janeiro e Brasilia, dove si sono svolte le proteste più significative, la maggior parte dei manifestanti era vestita di verde-oro, i colori del Brasile, e alcuni tenevano in mano bandiere americane o cartelli con la scritta 'Grazie Trump'.

Bolsonaro - a cui è stato vietato di allontanarsi dalla sua residenza a Brasilia, di utilizzare i social e di rilasciare interviste - non ha partecipato di persona, ma è apparso in videochiamata a due eventi: sull'Avenida Paulista a San Paolo, su invito del deputato di destra Nikolas Ferreira, e sulla spiaggia di Copacabana a Rio, durante un discorso di suo figlio, il senatore Flávio Bolsonaro. L'ex presidente si è limitato a salutare in silenzio, mostrando il braccialetto elettronico, mentre la folla scandiva slogan contro la Corte suprema e in sua difesa.