Brasile: giaguari morti per incendio in parco del Mato Grosso

Numerosi giaguari sono morti nelle ultime settimane nel Parco statale Encontro das Águas e in altre parti dello stato del Mato Grosso, in Brasile, colpito da incendi e dalla peggiore siccità degli ultimi anni. "Abbiamo bisogno di aiuto urgente - ha dichiarato la guida ambientale Ailton Lara - perché gli incendi sono fuori controllo e gli animali muoiono. Abbiamo visto i giaguari fuggire, abbandonare il loro territorio, vediamo la tragedia ripetersi ancora una volta". "Non possiamo - ha infine detto - lasciare che il Pantanal, di cui il Parco è parte, agonizzi". Gli incendi scoppiati in ottobre hanno già distrutto il 20% del parco Encontro das Águas, situato nel cuore del bioma del Pantanal, e secondo gli esperti le fiamme persisteranno ancora per molti giorni. Da parte sua la ricercatrice Renata Libonati, del Laboratorio di Applicazioni satellitari ambientali (Lasa) ha sottolineato che il parco, un santuario dei giaguari visitato da turisti brasiliani e stranieri, fu già devastato da un incendio nel 2020 quando morirono 17 milioni di animali di diverse specie, compresi molti felini.