Brasile chiede estradizione di Carla Zambelli dall'Italia, coinvolta in hackeraggio

Il ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha affermato alla fine di un evento sulla sicurezza pubblica tenutosi oggi a San Paolo, di avere un' "idea" su dove si trovi la deputata Carla Zambelli, che ha lasciato il Brasile, dove è stata condannata dalla Corte suprema a 10 anni e 8 mesi per l'invasione 'hacker' del sistema giudiziario verde-oro, ed il cui nome è nella lista rossa dei ricercati a livello internazionale dell'Interpol.

"Poiché in questo campo impera il principio della reciprocità, ci aspettiamo che il governo italiano estradi questa signora in Brasile il prima possibile", ha detto il ministro Lewandowski facendo riferimento al caso di Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per omicidi negli anni '70, detenuto in Brasile nel 2007 e poi estradato nel 2019.

"Ci sono forti precedenti di cooperazione tra i nostri due Paesi", ha affermato il ministro della Giustizia, sottolineando che Italia e Brasile hanno accordi di estradizione. La richiesta di estradizione è arrivata in Italia nella notte di giovedì 12 giugno, tramite l'Ambasciata del Brasile a Roma e le autorità italiane hanno già identificato l'indirizzo dove si trova Zambelli, riporta Cnn Brasil.