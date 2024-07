Brasile: cane restituito a senzatetto, 'è famiglia multispecie'

Un tribunale brasiliano ha dato ragione a un senzatetto, riconoscendo il concetto di "famiglia multispecie" e facendogli restituire il suo cane, che nel frattempo era stato destinato all'adozione dalle autorità. Carlos Merlini Neto, 46 ;;anni, a maggio aveva visto il suo fedele amico a quattro zampe, Rock, venire investito da un'auto a Curitiba, città nelle cui strade vive da ormai dieci anni. L'animale, di appena sette mesi e che era stato salvato dalla sua compagna in una stazione degli autobus della regione, aveva riportato una frattura alle costole dopo l'incidente e portato in un rifugio gestito dal Comune. Senza informazioni sulle condizioni del suo cane, e non avendo una residenza fissa, all'uomo è stato comunicato dal Centro per la difesa degli animali che la bestiola era sulla lista delle adozioni e che c'erano già persone interessate a lui. Ma il clochard non si è dato per vinto e ha deciso di ricorrere al Difensore pubblico dello Stato di Paraná, che ha accolto il suo appello. Il lieto fine si è avuto con la sentenza del 15/o Tribunale speciale del Tesoro pubblico di Curitiba, che ha obbligato il Comune a localizzare il cucciolo e a riconsegnarglielo.