Brasile: bimotore cade in Amazzonia, 14 morti

Quattordici persone sono morte in un incidente aereo avvenuto a Barcelos, cittadina turistica dell'Amazzonia brasiliana. Lo ha annunciato il governatore dello stato di Amazonas, Wilson Lima. Nell'incidente sono morti 12 passeggeri e due membri dell'equipaggio, ha scritto Lima su X. Le autorità locali non hanno al momento fornito altri dettagli sull'incidente. Non ci sono sopravvissuti, secondo i media brasiliani. Il sito di notizie G1 afferma che l'aereo era un Emb-110, un bimotore turboelica prodotto dalla brasiliana Embraer. Sarebbe partito dalla capitale statale Manaus verso Barcelos, un volo di circa 90 minuti. Situata sul Rio Negro, un affluente del Rio delle Amazzoni, la città è delimitata da numerosi parchi nazionali. Il sito di notizie Uol afferma che i passeggeri erano brasiliani che si recavano nella regione per praticare la pesca sportiva.