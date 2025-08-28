Mercoledì 27 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
28 ago 2025
Brasile, approvata legge contro adultizzazione online dei minori

Dopo l'ok di Camera e Senato manca solo la firma di Lula

Il Senato brasiliano ha approvato il progetto di legge 2628/2022, più noto come legge contro la "adultizzazione" dei minori che ha come obiettivo la tutela di bambini e adolescenti dai rischi legati ad Internet. La normativa, già approvata dalla Camera, sarà ora trasmessa per la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo rende noto Agência Brasil.

Grazie alla normativa i profili social dei minori di 16 anni dovranno essere collegati a quelli di un genitore o tutore, che potrà gestire privacy e interazioni. Inoltre le piattaforme dovranno offrire strumenti di controllo parentale chiari, filtrare contenuti inappropriati come pornografia, violenza, materiale che promuova depressione o disturbi alimentari, e vietare pubblicità di scommesse, alcolici e sigarette. Saranno proibiti strumenti che incentivino l'uso compulsivo, come la riproduzione automatica e le notifiche costanti. La nuova legge disciplina anche giochi elettronici e la gestione dei dati dei minori.

Sarà infine istituita un'autorità nazionale autonoma per vigilare e sanzionare le violazioni delle piattaforme, con pene fino a 50 milioni di reais, pari a 7,92 milioni di euro.

