Brasile, a Rio record di salvataggi di pinguini migratori

Sono già 475 i pinguini di Magellano soccorsi in Brasile nei primi sette mesi del 2024. Si tratta del 300% di salvataggi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferiscono i biologi del Progetto di monitoraggio della baia di Santos di Rio de Janeiro. "In questo periodo dell'anno i pinguini di Magellano, provenienti dal Cile o dalle Isole Malvinas in Argentina e dal Cile, raggiungono le coste brasiliane in cerca di cibo e acque più calde, e, a causa di questo lungo viaggio, alcuni individui finiscono per arenarsi sulle nostre spiagge con segni di stanchezza e ipotermia", spiega a G1 la biologa Suellem Santiago. Il significativo aumento di salvataggi quest'anno potrebbe essere conseguenza dei cambiamenti climatici. "Le temperature più alte a causa di El Niño e la diminuzione delle risorse alimentari dovuta alla pesca eccessiva potrebbero spingere un maggior numero di esemplari a spostarsi in cerca di cibo" dice Santiago. In molti casi gli uccelli non sopravvivono. Dei 475 giunti nei centri veterinari per le cure solo 108 sono ancora vivi e affrontano un processo di riabilitazione per poter recuperare le energie ed essere restituiti al mare.