Braccialetto di un faraone scomparso dal museo del Cairo

Un braccialetto d'oro di valore inestimabile è scomparso dal laboratorio di restauro del Museo del Cairo di piazza Tahrir, da anni al centro di un faticoso trasferimento di reperti al Nuovo museo egizio di Giza. A rivelarlo è la Bbc, che cita il ministero egiziano del Turismo e delle Antichità.

Il braccialetto d'oro, che si ritiene risalga a circa 3.000 anni fa, è un semplice cerchio ornato da una perla di lapislazzuli. La scomparsa è stata segnalata alle forze dell'ordine e alla Procura della Repubblica, e un'indagine è in corso.

Un'immagine del braccialetto è stata distribuita a tutti gli aeroporti, porti marittimi e valichi di frontiera terrestri del Paese "come misura precauzionale per prevenire tentativi di contrabbando", si legge nella dichiarazione pubblicata su Facebook. Il direttore generale del museo ha chiarito che alcune foto di un braccialetto circolate online non raffiguravano l'oggetto mancante, ma un altro attualmente esposto al museo.

Il monile che manca all'appello apparteneva al re Amenemope del Terzo Periodo Intermedio (circa 1076-723 a.C.). Secondo il sito web del museo, Amenemope era "un sovrano poco noto ma storicamente interessante della XXI dinastia egizia". "Originariamente sepolto in una modesta tomba a camera singola all'interno della necropoli reale di Tanis, nel delta orientale del Nilo", fu spostato diversi anni dopo accanto a Psusennes I, uno dei re più potenti del periodo. La sua tomba fu riscoperta nel 1940.

Tutti gli altri reperti nel laboratorio di restauro saranno ora inventariati e analizzati da una commissione specializzata, ha affermato il Ministero.

Il commercio illegale di reperti dell'antico Egitto è da tempo una preoccupazione per il paese nordafricano. L'anno scorso, le autorità egiziane hanno arrestato due uomini per aver tentato di rubare centinaia di reperti antichi dal fondo del mare nella baia di Abu Qir, vicino ad Alessandria, ha dichiarato all'epoca il ministero. Quando sono stati interrogati dalle autorità, gli uomini hanno ammesso che avevano già organizzato la vendita degli oggetti.