Box office, Troppo Cattivi 2 subito in vetta

Troppo Cattivi 2, il nuovo capitolo della fortunata saga d'animazione targata DreamWorks, uscita nelle sale italiane dal 20 agosto ha debuttato subito in vetta agli incassi del box office del fine settimana in base ai dati Cinetel, con 1.140.690 euro solo da giovedì a domenica, e un totale di 1.532.878 dall'uscita in sala di mercoledì, scalzando dal podio l'horror Weapons di Zach Cregger che tiene molto bene va detto al secondo posto aggiungendo altri 432mila euro, con addirittura un +11 per cento rispetto allo scorso fine settimana, e superando i 2,1 milioni di euro in tre settimane. In un fine settimana con un botteghino totale di 3.328.151 euro (+55,7 per cento in più rispetto allo scorso weekend di Ferragosto). Perde appena il 21 per cento I fantastici 4: Gli inizi, al terzo posto che in cinque settimane ha superato gli 8 milioni di euro. Al quarto posto, dopo i due giorni di anteprime della scorsa settimana, ecco Warfare - Tempo di guerra che ha totalizzato 316mila euro. Al quinto e al sesto posto altre due nuove uscite, Locked - In trappola con 255mila euro e l'horror austriaco Dangerous Animals con 195mila. In settima posizione Jurassic World - La rinascita (ha superato gli 11 milioni di euro con quasi 1,4 milioni di presenze, dopo 8 settimane in Top Ten). All'ottavo posto l'ultimo titolo esordiente, Late Shift - L'ultimo turno che con 137mila euro che registra la terza migliore media per cinema (1.006 euro in 98 sale). Chiudono la classifica Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo al nono posto con un totale di 778mila euro e Io sono nessuno 2 al decimo con 303mila.