Bowman, tassi potrebbero salire ancora

La Federal Reserve potrebbe essere costretta ad alzare ancora i tassi di interesse. Lo ha affermato Michelle Bowman, membro del Board dei governatori della Federal Reserve, durante il meeting dell'Fmi a Marrakech. Secondo Bowman, "l'inflazione rimane ben al di sopra degli obiettivi del 2% della banca centrale, nonostante alcuni progressi compiuti". Per Bowman, "i consumi continuano a crescere in modo sostenuto e il mercato del lavoro è vicino alla piena occupazione, il che suggerisce che la politica dei tassi potrebbe aver bisogno di ulteriori aumenti e di rimanere restrittiva per un certo periodo di tempo".