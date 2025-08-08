Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Merz Israele GazaTrump PutinBotulino CosenzaTratte più turbolente
Acquista il giornale
Ultima oraBotulino: 2 le vittime, tre indagati per omicidio colposo
8 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Botulino: 2 le vittime, tre indagati per omicidio colposo

Botulino: 2 le vittime, tre indagati per omicidio colposo

Pm Paola, iscritti venditore ambulante e legali ditte

Pm Paola, iscritti venditore ambulante e legali ditte

Pm Paola, iscritti venditore ambulante e legali ditte

Sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive in relazione al caso di botulino a Diamante (Cosenza). Lo rende noto la Procura di Paola sottolineando che gli indagati sono il commerciante ambulate che avrebbe venduto il prodotto contaminato e i legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti. Le persone decedute sono un uomo originario del Napoletano e una donna residente nel cosentino, deceduta nella giornata di ieri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Omicidio