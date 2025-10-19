Bosnia, nominato presidente ad interim in entità serba

Il parlamento della Republika Srpska (Rs), l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina (BiH), ha nominato in tarda serata Ana Trišić Babić presidente ad interim dell'entità, in sostituzione di Milorad Dodik, al quale lo scorso agosto è stato revocato il mandato di presidente dopo la conferma di una sua condanna a un anno di reclusione e sei anni di interdizione da ogni incarico politico per disobbedienza reiterata alle delibere dell'Alto rappresentante internazionale in BiH. La decisione è stata adottata dall'Assemblea con 48 voti favorevoli e quattro contrari.

Trišić Babić è stata consigliera di Dodik per oltre 15 anni, e dal 2007 al 2015 ha ricoperto l'incarico di viceministra degli Esteri della Bosnia-Erzegovina.

Né l'entità né la costituzione stabiliscono chi assuma le funzioni presidenziali in caso di forza maggiore. Ana Trišić Babić rimarrà in carica per poco più di un mese, dato che le elezioni presidenziali anticipate in Rs sono previste per il 23 novembre prossimo. Il suo nome è tra quelli presi in considerazione per la scelta del capo negoziatore della Bosnia-Erzegovina con l'Unione Europea.