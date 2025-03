Borse europee riducono perdite, futures Usa in parità e incertezza sui dazi Trump

Le Borse europee riducono le perdite complice il fatto che i futures Usa si sono portati intorno alla parità pur in uno scenario di incertezza sui dazi annunciati da Donald Trump, che dovrebbero entrare in vigore dal 2 aprile.

Londra è l'unica in rialzo (+0,17%) mentre la sterlina si è indebolita dopo il dato sull'inflazione in rallentamento. Parigi cede lo 0,67%, Francoforte lo 0,54%, Milano lo 0,28%.

A Piazza Affari brilla Brunello Cucinelli (+2,6%), resta in luce Mediolanum (+1,31%), bene anche Saipem (+1,33%) e Leonardo (+1,24%).

Pesante invece Banco Bpm (-4,85%) per il no della Bce all'applicazione del Danish compromise per l'opa su Anima (-0,22%) che allontana anche la possibilità di un rilancio di Unicredit (-0,04%) sulla banca guidata da Giuseppe Castagna.

Fuori dal paniere principale corre Mfe sia di categoria A (+2,19%) sia B (+2,11%) sulle attese che il cda decida un'offerta d'acquisto su Prosieben. Quest'ultima è in rally (+6,3%) alla Borsa di Francoforte.