Borse europee in rialzo: investitori puntano su taglio tassi Bce e attese Fed

Le Borse europee proseguono in moderato rialzo con gli investitori che si concentrano sul taglio dei tassi. Dopo l'ulteriore allentamento della politica monetaria della Bce, ora si attendono le mosse della Fed attese per la prossima settimana. Intanto i mercati accolgono con delusione le decisioni in Cina sugli stimoli alla crescita. Sul fronte valutario l'euro inverte la rotta e sale a 1,0474 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,2%. In rialzo Madrid (+0,59%) e Francoforte (+0,24%). Poco mosse Londra (+0,05%) e Parigi (+0,08%). I principali listini sono sostenuti dal comparto finanziario con le assicurazioni (+1,2%) e le banche (+0,4%). Acquisti sulle auto (+1%) mentre è poco mosso il lusso (+0,01%). Positiva l'energia (+0,1%), con il petrolio in rimonta. Il Wti guadagna lo 0,5% a 70,36 dollari al barile e il Brent si attesta a 73,75 dollari (+0,4%). Debole il settore delle utility (-0,09%), mentre il prezzo del gas sale. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo dello 0,6% a 43,05 euro al megawattora.

Sul fronte obbligazionario si registra un lieve rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 113 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,36% e quello tedesco al 2,23%. Cala dell'1,6% il prezzo dell'oro a 2.667 dollari l'oncia.