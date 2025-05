Borse europee in rialzo grazie alla tregua sui dazi tra Usa e Cina

Borse europee positive all'indomani della tregua pattuita tra Usa e Cina sui dazi, che spinge gli indici Usa. In Europa la migliore è Milano (+1,6%), seguita da Parigi (+1,5%). Più caute Londra (+0,65%), Madrid (+0,6%) e Francoforte (+0,45%). Oltreoceano il Dow Jones guadagna l'1,57 % e il Nasdaq addirittura il 4,1%.

In netto rialzo il dollaro a quasi 0,9 euro e 0,76 sterline, sui massimi dell'ultimo mese. In crescita anche l'oro (+1% a 3.238,7 dollari l'oncia), ma soprattutto il greggio (Wti +3,69% a 63,28 dollari al barile) e il gas naturale (+4% a 36 euro al MWh), su ipotesi di maggior domanda di energia. Si attesta a 102,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 6,5 punti al 3,67% e quello tedesco di 8.4 punti al 2,64%.

La tregua sui dazi fa bene al comparto del lusso a partire da Burberry (+7,62%), Richemont (+7,6%), Kering (+7,49%), Lvmh (+6,8%), Cucinelli (+4,65%) e Moncler (+5,62%). In campo automobilistico corre Stellantis (+8,95%), che entro giugno, nominerà il nuovo amministratore delegato, con il responsabile del mercato Usa Antonio Filosa tra i favoriti. Acquisti anche su Mercedes (+6,32%) e Bmw (+5,95%). Balzo dei produttori di semiconduttori Infineon (+8,46%), Asm (+7,58%) ed Stm (+7,33%), mentre in campo bancario si distinguono Standard Chartered (+7,82%), sull'onda lunga lunga della trimestrale diffusa oggi da Unicredit (+4%). Acquisti anche su Mediobanca (+3,34%) e Banco Bpm (+3%), più cauta Mps (+1,85%), poco mosse Bper (+0,05%) e Popolare Sondrio (-0,17%) dopo le 'gravi e significative carenze nella governance' rilevate dalla Bce. In luce Eni (+2,51%) con il balzo del greggio. Corre Iveco (+6%) in vista della cessione di Idv, che vede Leonardo (-5,17%) tra i pretendenti.