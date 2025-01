Le Borse europee avviano la seduta in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sul dato dell'inflazione in Germania, in arrivo nel pomeriggio, e su quella dell'Eurozona, attesa per domani. Elementi che saranno valutati dalla Bce per decidere se proseguire con il taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche le prossime mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi.

Apertura in rialzo per Parigi (+0,43%) e Francoforte (+0,38%). Debole Londra (-0,12%).