Borse europee in rialzo dopo lo stop giudiziario ai dazi di Trump

Le Borse europee si muovono in terreno positivo, mentre si guarda alle mosse di Donald Trump dopo lo stop giudiziario ai dazi. I mercati ritrovano un clima di moderata serenità, con gli analisti che valutano i rischi della strada giudiziaria. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1275.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Bene Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,54%) e Madrid (+0,2%). Poco mossa Londra (+0,02%). I principali listini sono spinti dal settore tecnologico (+2%), dopo i conti oltre le attese di Nvidia e le stime di ricavi in rialzo. In luce anche il lusso (+1,7%) e le auto (+1%).

Sale l'energia (+0,7%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti guadagna l'1,8% a 62,95 dollari al barile e il Brent a 66,03 dollari (+1,7%). In flessione le utility (-1,1%), con il prezzo del gas poco mosso. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 36,67 euro al megawattora.

In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 97 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,55% e quello tedesco al 2,57%. L'oro è in calo dell'1% a 3.281 dollari l'oncia. In aumento dello 0,5% il Bitcoin a 107.872 dollari.