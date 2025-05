Borse europee in crescita, focus su Russia-Ucraina e utility

Le Borse europee si muovo in terreno positivo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono pero' in calo. Tra gli investitori si rafforza l'idea che i listini europei continueranno a consolidare il loro posizionamento, grazie a migliori prospettive economiche rispetto agli Stati Uniti. Sotto i riflettori restano i temi dei dazi e le tensioni geopolitiche, in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina. Sul fronte valutario il dollaro resta debole sulle principali valute.

L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Maglia rosa per Madrid (+1,6%). Bene anche Milano (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Londra (+0,4%) e Parigi (+0,3%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,6%), con il prezzo del gas che sale del 3,8% a 36,57 euro al megawattora. In calo il settore del lusso (-0,6%).

Si allenta la tensione sui titoli di Stato, dopo la fiammata della vigilia con il taglio del rating agli Usa da parte di Moody's. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58% e quello tedesco al 2,57%. Debole l'oro che scende dello 0,1% a 3.238 dollari l'oncia.

A Piazza Affari balzo per Fincantieri (+11%), ai massimi storici dopo l'annuncio delle stime per il business della subacquea. In luce anche Leonardo (+2,9%), in linea con il settore della difesa europeo. Salgono Unipol (+1,7%) e Stellantis (+1,4%). In ordine sparso le banche con Intesa che guadagna l'1%, Unicredit (+0,7%), alle prese con l'offerta per Banco Bpm (-0,3%). Scivola Mps (-2%), fiacche Mediobanca e Generali (-0,2%). Vendite su Cucinelli (-1,3%).